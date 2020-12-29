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    • Yaşam
    • 29.12.2020 23:44
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    • 29.12.2020 23:44
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    Ümraniye'de feci : 1 ölü, 1 yaralı

    'un Ümraniye ilçesinde bulunan Dudullu  'nde meydana gelen trafik sında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

    Ümraniye'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

    Dudullu Nato Yolu Caddesi'nde 'nun kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

    CENAZE ADLİ TIP'A KALDIRILDI
    Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, da araçta sıkışan Gündüz Azizoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekiplerince aracından çıkartılan Azizoğlu'nun cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

    Kazada araçta bulunan Uğur Ç. ise yaralandı. Yaralı, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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