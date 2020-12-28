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    • 28.12.2020 11:17
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    SON DAKİKA: Yılbaşındaki koronavirüs kısıtlaması öncesi 'ten hassas davranın uyarısı

    Son dakika: Yılbaşındaki 4 günlük koronavirüs kısıtlaması öncesinde , televizyon kanallarını uyardı. RTÜK'ün uyarısında ailelerin çocuklarıyla birlikte ekran karşısında daha çok zaman geçirecekleri belirtilerek "Programların inde daha hassas davranmalarını bekliyoruz" denildi.

    DHA
    Yılbaşı kısıtlaması öncesinde RTÜK'ten flaş uyarı

    RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yayın akışlarında eğitici ve öğretici yapımlara yer verdiklerinin bilindiği kaydedildi.

    Özellikle tam gün sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde ailelerin çocuklarıyla birlikte ekran karşısında daha çok zaman geçirdiği belirtildi.

    Televizyonlarda yayınlanan programların etkisinin önce aileler üzerinde görüldüğü ve ardından tüm topluma yansıdığı belirterek, şunları kaydedildi: "Yeni yılla birlikte 4 gün boyunca aziz vatandaşlarımızın evde aileleriyle birlikte zaman geçirecekleri göz önünde bulundurulduğunda, televizyonlarda nostalji günlerinde olduğu gibi ailenin sıcaklığını yansıtacak faydalı, eğlendirici ve bilgilendirici programların yayınlanmasının önemi bir kat daha artmaktadır.

    Yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda medya hizmet sağlayıcıların özellikle 4 günlük zaman zarfında tüm aile fertlerinin birlikte seyredeceği programların seçiminde daha hassas davranmalarını bekliyoruz.

    Maziden hatırladığımız örnek ve güzel ev manzaralarında olduğu gibi evin en küçüğüyle en büyüğünün, belki dedeyle torunun, birlikte izleyebileceği ve dinleyebileceği türden yayınları ısrarla tavsiye ediyoruz.

    Tüm zamanlarda olduğu gibi çocuk ve gençlerin zihinsel, fiziksel ve ahlaki gelişimine zarar verebilecek türden programların yayınlanmamasına özen gösteren kıymetli yayıncılarımızın, içinden geçtiğimiz bu günlerde çok daha titiz davranmalarını yayıncılık otoritesi olarak altını çizerek hatırlatıyoruz.

    Bu durum kanuni bir yükümlülüğün ötesinde kamusal sorumluluk olarak görülmelidir. Bilhassa evde kalacağımız günlerde ailelerin çocuklarıyla birlikte izleyebileceği yapımlara ağırlık verilmesi, eğitici ve öğretici yayınların öncelikli olarak yayınlanması temennisiyle tüm medya hizmet sağlayıcı kuruluşlarımıza başarılar diliyoruz."
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    Haberler Yaşam SON DAKİKA: Yılbaşındaki koronavirüs kısıtlaması öncesi RTÜK'ten hassas davranın uyarısı