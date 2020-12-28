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    • 28.12.2020 10:50
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    • 28.12.2020 11:05
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    Koronavirüs kısıtlaması sırasında 'da kamyonetiyle trafikte olan sürücü canlı yayın yaparken yı kaydetti

    'deki koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 'da kamyonetiyle trafikte olan bir sürücü hesabından canlı yayın yaptı. Canlı yayın sırasında ise karşıdan gelen otomobilin kendisine çarpttığı anları keydetti. sonucu 6 kişi yaralandı.

    DHA

    Kaza, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi Eski Gemlik Yolu Caddesi'nde meydana geldi.

    İ.B.'nin kontrolünü kaybettiği 16 NM 846 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.Y. yönetimindeki 81 ABE 342 plakalı kamyonete çarptı.

    Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonetteki 5 kişi ve otomobil sürücüsü yaralandı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

    Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza yapan araçlar çekiciyle kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    KAZA ANI KAMERADA

    Öte yandan kaza anı bu sırada sosyal medya hesabından canlı yayın yapan kamyonetteki yolcunun cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

    Görüntülerde kamyonetin kendi şeridinde ilerlediği,

    karşı yönden gelen otomobilin kamyonete çarptığı ve

    kamyonettekilerin çevredekilerden ambulans çağırmasını istediği anlar yer aldı.
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    Haberler Yaşam Koronavirüs kısıtlaması sırasında Bursa'da kamyonetiyle trafikte olan sürücü canlı yayın yaparken kazayı kaydetti