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    • 28.12.2020 12:00
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    • 28.12.2020 12:00
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    'ta 2 kilo altın ve ele geçirildi

    ’ta güvenlik güçleri tarafından son bir haftada yapılan ve kaçakçılık operasyonlarında ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 2 kilo altın, ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 42 şüpheli de gözaltına alındı.

    İHA
    Orada ele geçirildi! 2 kilo altın ve tarihi eser

    Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nce 21-27 Aralık 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon düzenledi.

    ELE GEÇİRİLENLER
    Operasyonda, 25,09 gram esrar, 105,58 gram eroin, 29,48 gram kokain, 28,39 gram metamfetamin, 5 adet cep telefonu, 2 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 1 adet hassas terazi, 1 adet alüminyum folyo, 6 bin 950 paket kaçak sigara, 2 kilo 351,43 gram altın, 2 kilogram kaçak sigara tütünü, 200 adet puro, 28 adet kaçak cep telefonu, 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ve 2020 lira ele geçirildi.

    1 KİŞİ TUTUKLANDI
    Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 42 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. 41 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı.
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