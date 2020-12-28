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    • 28.12.2020 09:47
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    SON DAKİKA HABERİ: salgınında 'de bir in ilginç kıyafeti dikkat çekti

    Son dakika haberi: 'deki salgınında ülkeye gelen lerin ilginç kıyafetleri de dikkat çekiyor. 'de üzerinde çıplak bir bedenin resmedildiği ü ve boru takılı hava filtreli kullanan Amerikalı turisti gören bir daha baktı.

    İHA

    Koronavirüs salgınında maske kullanımı günlük hayatın bir vazgeçilmezi haline geldi.

    Uzmanlar, koronavirüs salgınına karşı cerahhi ve tek kullanımlık maskeleri tavsiye ediyor.

    Ancak bazı kişiler farklı maskelerle günlük hayatta bakışları üzerine topluyor.

    Taksim'de Amerikalı bir turist ilginç tişörtü ve maskesiyle kameralara yansıdı.

    Tişörtüyle uzaktan bile fark edilen turist dikkatleri üzerine çekti.

    Amerikalı turist kullandığı maskeyle de görenleri şaşırttı.

    Turistin maskesi boru ve hava filtresiyle oldukça ilginç bir görüntü oluşturdu.

    Bazı vatandaşlar, ilginç maskesi ve tişörtüyle ilgi odağı olan turist ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Kaliforniyalı olduğu öğrenilen adam gezisini tamamladıktan sonra yoluna devam ederek gözden kayboldu.
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    Haberler Yaşam SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüs salgınında Taksim'de bir turistin ilginç kıyafeti dikkat çekti