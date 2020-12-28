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    • 28.12.2020 08:58
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    'da panik anları! ATM cayır cayır yandı

    'un ilçesinde sabah saatlerinde özel bir bankaya ait ATM'de çıktı. Yangın bölgede bulunan diğer bankamatiklere sıçramadan söndürüldü.

    İHA
    İstanbul'da panik anları! ATM cayır cayır yandı

    'ta sabaha karşı özel bir bankaya ait bankamatikte çıktı. Alevler diğer bankamatiklere sıçramadan çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay, saat 05:30 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Hastanesi karşısında bulunan çok sayıda bankamatiğin bulunduğu alanda özel bir bankaya ait bankamatikte henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler diğer bankamatiklere sıçramadan kontrol altına alınırken yangının çıktığı bankamatikte büyük hasar oluştu. Olay yeri inceleme ekipleri bankamatik ve çevresinde çalışma yaparken olayla ilgili inceleme başlatıldı

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    Haberler Yaşam İstanbul'da panik anları! ATM cayır cayır yandı