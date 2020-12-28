Sonra komşularımız penceredeki demir parmaklıkları sökerek bizi kurtardı. Tüm eşyalarımız kül oldu. Canımızı zor kurtardık. Bizi kurtaranlara teşekkür ediyorum. Zamanında müdahale etmeselerdi evden çıkamazdık. Allah hepsinden razı olsun" dedi. Tüm eşyaları ve evi kullanılamaz hale gelen Altunbulak, yetkililerden de yardım talebinde bulundu.