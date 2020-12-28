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    • Yaşam
    • 28.12.2020 15:06
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    • 28.12.2020 15:06
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    Yeni yılda sevdiklerinize özel bir hediye armağan etmek ister misiniz? Bu yıl sevdiklerinize ilham olun

    2020 herkese hiç beklemediği sürprizler hazırlarken, nihayet sona ediyor. Yeni yıl öncesi her ay okurlarımızla buluşmak, en iyi içeriği en güvenilir kaynaklarla sunmak için aynı heyecanla çalışmaya devam ediyoruz. Siz de yeni yıl öncesi sevdiklerinize özel bir hediye armağan ederek ilham ve umut kaynağı olabilirsiniz...

    Bu yıl sevdiklerinize ilham olun

    2020 senesi hepimize hiç beklemediğimiz sürprizler hazırladı. Bu süreçte üzüldük, yorulduk… Ama 2021 yılı için umudumuz tam; hala geleceğin güzelliğine, ışıltısına ve şansına inanıyoruz. Biz de bu yüzden her ay okurlarımızla buluşmak, en iyi içeriği en güvenilir kaynaklarla sunmak için aynı heyecanla çalışmaya devam ediyoruz. Dergi okumayı tutku haline getirmiş, ne olursa olsun bu tutkusundan vazgeçmemiş sevdiklerinize siz de dergi aboneliği hediye ederek ilham ve umut kaynağı olabilirsiniz…

    Detaylı bilgi için www.turkuvazabone.com adresine girebilir ve yeni yıl kampanyasından yararlanabilirsiniz.

    NOT: Kampanya 6 aylık abonelikleri kapsamaktadır. Dergi aboneliği hediye ettiğiniz kişiye bilgilendirme SMS aracılığıyla yapılacaktır.

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    Haberler Yaşam Yeni yılda sevdiklerinize özel bir hediye armağan etmek ister misiniz? Bu yıl sevdiklerinize ilham olun