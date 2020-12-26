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    • 26.12.2020 23:55
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    ’de mutfak tüpü bomba gibi patladı: Yaralılar var

    'de mutfak tüpü bomba gibi patladı. Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir binanın ardiyesinde bulunan mutfak tüpünün sı sonucu 2 kişi yaralandı.

    İHA
    Mutfak tüpü bomba gibi patladı

    Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir binanın ardiyesinde bulunan mutfak tüpün bomba gibi patladı.

    İKİ KİŞİ YARALANDI
    Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Bülbül Sokak'ta meydana geldi.

    Edinilen bilgilere göre, Aydın A. isimli vatandaşın yaşadığı binanın giriş katında bulunan ardiyesindeki mutfak tüpünden sızan gaz nedeniyle patlama meydana geldi. Patlama sırasında ardiyede bulunan Aydın A. ve Coşkun A., yaralandı.

    YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
    Patlama sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Aydın A. ve Coşkun A. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlama neticesinde çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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