Atış eğitimi sırasında yaralanan sözleşmeli er Abdullah Paltacı şehit oldu

Abdullah Paltacı, kaldırıldığı Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin acı haberi akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi TOKİ Konutları'nda oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.