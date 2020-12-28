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    • 28.12.2020 23:56
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    • 28.12.2020 23:56
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    Dinar'da feci : 3'ü aynı aileden olmak üzere 4 kişi yaşamını yitirdi

    'ın Dinar ilçesinde TIR ile otomobil çarpıştı. da 3'ü aynı aileden olmak üzere 4 kişi yaşamını yitirdi. Tır sürücüsü, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    AA
    Afyonkarahisar'da tır ile otomobil çarpıştı: 4 ölü

    'ın Dinar ilçesinde TIR ile otomobil çarpıştı.

    'in sürücüsü olduğu otomobil, karşı yönden gelen Murat K. idaresindeki tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, yol kenarındaki tarlaya girdi.

    4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
    da sürücü Vehbi Özen ile otomobilde bulunan eşi Ayşe Özen, Cemile Kılıçaslan olay yerinde, 9 yaşındaki Yağmur Özen ise kaldırıldığı Dinar Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. TIR sürücüsü Murat K. yaralandı.

    Tır sürücüsü, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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