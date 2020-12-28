Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde TIR ile otomobil çarpıştı.



Vehbi Özen'in sürücüsü olduğu otomobil, karşı yönden gelen Murat K. idaresindeki tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, yol kenarındaki tarlaya girdi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü Vehbi Özen ile otomobilde bulunan eşi Ayşe Özen, Cemile Kılıçaslan olay yerinde, 9 yaşındaki Yağmur Özen ise kaldırıldığı Dinar Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. TIR sürücüsü Murat K. yaralandı.

Tır sürücüsü, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.



