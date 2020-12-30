Ciğerci Mustafa, yarım asırlık tecrübesiyle gurme kent Gaziantep'in önemli lezzet duraklarından. Çarşı Merkez, Başkarakol ve Kalealtı'nda şubeleri bulunan marka, pandemi sürecinde "gel al götür" ve "paket servis" yöntemleriyle tüketiciyle buluşmayı sürdürüyor.

1970'ten bu yana lezzet tutkunlarını ağırlayan markanın ikinci kuşak patronu Erkan Ayık, bu süreçte yeni yatırımlar için altyapı oluşturduklarını açıkladı.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA ULAŞACAĞIZ

Girişimci işadamı Erkan Ayık, Ciğerci Mustafa'nın Gaziantep dışındaki ilk şubelerini İstanbul, İzmir ve Antalya'da açmayı planlıyor:

"Ciğerci Mustafa olarak Gaziantep'te üç ayrı restoranda hizmet veriyoruz. Pandemi sürecinin ardından yeni şubelerle büyümeyi, İstanbul, İzmir ve Antalya'da hizmete girecek yeni mekanlarımızın açılışlarını yapmayı planlıyoruz. Hedefimiz markamızın lezzetlerini Türkiye'nin dört bir yanına taşımak."