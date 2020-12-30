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    • Yaşam
    • 30.12.2020 17:49
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    • 30.12.2020 17:50
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    Girişimci işadamı , ve ’da “” açacak

    ’in önde gelen lezzet markalarından ’nın ikinci kuşak patronu , yeni şubeler açmak için kolları sıvadı. Ciğerci Mustafa’nın Gaziantep dışındaki ilk şubeleri pandemi sonrasında , ve ’da kapılarını açacak.

    Erkan Ayık ‘Ciğerci Mustafa’yı büyütüyor

    , yarım asırlık tecrübesiyle gurme kent 'in önemli lezzet duraklarından. Çarşı Merkez, Başkarakol ve Kalealtı'nda şubeleri bulunan marka, pandemi sürecinde "gel al götür" ve "paket servis" yöntemleriyle tüketiciyle buluşmayı sürdürüyor.

    1970'ten bu yana lezzet tutkunlarını ağırlayan markanın ikinci kuşak patronu , bu süreçte yeni yatırımlar için altyapı oluşturduklarını açıkladı.

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    Girişimci işadamı Erkan Ayık, Ciğerci Mustafa'nın Gaziantep dışındaki ilk şubelerini , ve 'da açmayı planlıyor:

    "Ciğerci Mustafa olarak Gaziantep'te üç ayrı restoranda hizmet veriyoruz. Pandemi sürecinin ardından yeni şubelerle büyümeyi, İstanbul, İzmir ve Antalya'da hizmete girecek yeni mekanlarımızın açılışlarını yapmayı planlıyoruz. Hedefimiz markamızın lezzetlerini Türkiye'nin dört bir yanına taşımak."

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    Haberler Yaşam Girişimci işadamı Erkan Ayık İstanbul, İzmir ve Antalya’da “Ciğerci Mustafa” açacak