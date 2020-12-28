Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 28.12.2020 23:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.12.2020 23:50
    ABONE OL

    ’te operasyonu: 200 şişe sahte içkiyi yılbaşında piyasaya süreceklerdi

    'te satıcılarına yönelik operasyonda, yılbaşında piyasaya sürülmek istenen 200 şişe sahte içki ile 190 litre dökme alkol ele geçirildi.

    Gaziantep’te yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yılbaşı öncesinde sahte alkol zehirlenmelerinin önüne geçmek ve üreten, haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

    200 ŞİSE SAHTE İÇKİ, 190 LİTRE DÖKME ALKOL...
    Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda, bir araçta ve bir ikamette arama yapan ekipler, 200 şişe sahte içki ile 190 litre dökme alkol,10 litre etil alkol, 3 litre alkol aroması, 40 boş şişe, 240 şişe kapağı ve 3 rulo içki etiketi ele geçirdi.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Gaziantep’te sahte içki operasyonu: 200 şişe sahte içkiyi yılbaşında piyasaya süreceklerdi