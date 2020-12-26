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    'nin kıyısında bulunan 3 on

    'da suyu çekilen 'nin kıyısında bulunan 3 on . , arı ölümlerinin deki kirlilik nedeniyle yaşandığını savunarak, yetkililerden yardım istedi.

    Haberler Yaşam Seyhan Nehri'nin kıyısında bulunan 3 bine yakın kovanda on binlerce arı öldü