Adana'da suyu çekilen Seyhan Nehri'nin kıyısında bulunan 3 bine yakın kovanda on binlerce arı öldü. Yetiştiriciler, arı ölümlerinin nehirdeki kirlilik nedeniyle yaşandığını savunarak, yetkililerden yardım istedi.
Bölgede 10 yıldır arıcılık yapan Hasan Kara ilk kez bu mevsimde arı ölümleri ile karşılaştıklarına dikkat çekerek, "Nehirden pis kokular geliyor" diye konuştu.
Bölgede 10 yıldır arıcılık yapan Hasan Kara ilk kez bu mevsimde arı ölümleri ile karşılaştıklarına dikkat çekerek, "Nehirden pis kokular geliyor" diye konuştu.