Ünlü restoran zinciri sahibi CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dubai'de restoran açtı. Restoranın Dubai ve Orta Doğu'nun en büyük işletmesi olduğu ifade edildi. Dünyanın en uzun binası olan Burc Halife'de ise CZN Burak sürprizi yaşandı. Binaya Burak Özdemir'in fotoğrafı yansıtılırken, ünlü şef o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Özdemir "Dubai beni çok güzel karşıladı. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
İHTİŞAMI DİLLERE DESTAN
Burc Halife, Dubai'de inşası 4 Ocak 2010 tarihinde tamamlanan dünyanın en yüksek gökdelenidir. Eski ismi Burc Dubai'dir. Adını Halife bin Zayid el-Nehyan'dan almıştır. 828 metrelik yüksekliğe sahiptir ve 160 katı kullanılabilir bir yapıdır. Binanın yaklaşık 150. kattan sonra geri kalan katları çelik olarak yapılmıştır. Köşeleri ise keskin değildir, dairesel birleşimlerle yapılmıştır.
Dubai Prensi H.H Hamdan Bin Mohammed Al Maktoum, CZN Burak'ı restoranında ziyaret etti.
İHTİŞAMI DİLLERE DESTAN
Burc Halife, Dubai'de inşası 4 Ocak 2010 tarihinde tamamlanan dünyanın en yüksek gökdelenidir. Eski ismi Burc Dubai'dir. Adını Halife bin Zayid el-Nehyan'dan almıştır. 828 metrelik yüksekliğe sahiptir ve 160 katı kullanılabilir bir yapıdır. Binanın yaklaşık 150. kattan sonra geri kalan katları çelik olarak yapılmıştır. Köşeleri ise keskin değildir, dairesel birleşimlerle yapılmıştır.
Dubai Prensi H.H Hamdan Bin Mohammed Al Maktoum, CZN Burak'ı restoranında ziyaret etti.