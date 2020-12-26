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    , ’de restoran açtı: Burc Halife’ye fotoğrafı yansıtıldı

    Burak lakaplı fenomeni , () 'de restoran açtı. Dünyanın en yüksek gökdeleni Burc Halife’ye fotoğrafı yansıtıldı.

    İtibarı yüksek!
    Ünlü restoran zinciri sahibi Burak lakaplı Burak Özdemir, () Dubai'de restoran açtı. Restoranın Dubai ve Orta Doğu'nun en büyük işletmesi olduğu ifade edildi. Dünyanın en uzun binası olan Burc Halife'de ise CZN Burak sürprizi yaşandı. Binaya 'in fotoğrafı yansıtılırken, ünlü şef o anları hesabından paylaştı. Özdemir " beni çok güzel karşıladı. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

    İHTİŞAMI DİLLERE DESTAN
    Burc Halife, Dubai'de inşası 4 Ocak 2010 tarihinde tamamlanan dünyanın en yüksek gökdelenidir. Eski ismi Burc Dubai'dir. Adını Halife bin Zayid el-Nehyan'dan almıştır. 828 metrelik yüksekliğe sahiptir ve 160 katı kullanılabilir bir yapıdır. Binanın yaklaşık 150. kattan sonra geri kalan katları çelik olarak yapılmıştır. Köşeleri ise keskin değildir, dairesel birleşimlerle yapılmıştır.



    Dubai Prensi H.H Hamdan Bin Mohammed Al Maktoum, CZN Burak'ı restoranında ziyaret etti.
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