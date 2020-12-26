İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat'ta pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olan kazaya ilişkin yürütülen soruşturmada bilirkişi raporu dava dosyasına girdi.
Kaptan pilot Mahmut Aslan asli ve ikinci pilot Ferdinant Pondaag tali kusurlu bulunurken, Raporda, kaptan pilot Aslan'ın uçağa yıldırım isabet etmesinden sonra strese girdiği, ikinci pilot pilot Pondaag'ın ise uçağın kontrolünü alıp pisti pas geçmesi gerektiği belirtildi.
KAPTAN PİLOT: Strese girdi
İkinci pilot Ferdinant Pondaag
İKİNCİ PİLOT: Kontrolü almalıydı