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    'ndaki uçak sında bilirkişi raporu: Pilotlar suçlu

    İstanbul 'nda 5 Şubat'ta pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olan ya ilişkin yürütülen soruşturmada bilirkişi raporu dava dosyasına girdi.



    İstanbul 'nda 5 Şubat'ta pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olan ya ilişkin yürütülen soruşturmada bilirkişi raporu dava dosyasına girdi.




    asli ve tali kusurlu bulunurken, Raporda, kaptan pilot Aslan'ın uçağa yıldırım isabet etmesinden sonra strese girdiği, ikinci pilot pilot Pondaag'ın ise uçağın kontrolünü alıp pisti pas geçmesi gerektiği belirtildi.

    KAPTAN PİLOT:     Strese girdi


    İkinci pilot Ferdinant Pondaag

    İKİNCİ PİLOT: Kontrolü almalıydı
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    Haberler Yaşam Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında bilirkişi raporu: Pilotlar suçlu