Antalya'da Mustafa Levent Savar'ın kullandığı motosiklet, hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada Savar ve arkadaşı yolcu olarak bulunan Onur Berat Deniz, yaralandı.
Olay yerine gelen Onur Berat Deniz'in babası, oğlunun öldüğünü düşünerek fenalık geçirdi. Korku dolu anlar yaşayan baba, oğlunun ölmediğini öğrenince rahatladı.
Motosikletin çarptığı aracın sürücüsü, köprünün karşı şeridinde intihar girişiminde bulunan kadına yardım amacıyla durduğunu söyledi.
Olay yerine gelen Onur Berat Deniz'in babası, oğlunun öldüğünü düşünerek fenalık geçirdi. Korku dolu anlar yaşayan baba, oğlunun ölmediğini öğrenince rahatladı.
Motosikletin çarptığı aracın sürücüsü, köprünün karşı şeridinde intihar girişiminde bulunan kadına yardım amacıyla durduğunu söyledi.