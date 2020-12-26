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    'da motosikletli gençler yaptı: Oğlunun öldüğünü zanneden baba büyük korku yaşadı

    'da 'ın kullandığı motosiklet, araca arkadan çarptı. da Savar ve arkadaşı yolcu olarak bulunan , yaralandı. Olay yerine gelen Onur Berat Deniz'in babası, oğlunun öldüğünü düşünerek fenalık geçirdi. Korku dolu anlar yaşayan baba, oğlunun ölmediğini öğrenince rahatladı.

    Baba KORKU!
    Antalya'da Mustafa Levent Savar'ın kullandığı motosiklet, hafif ticari araca arkadan çarptı. da Savar ve arkadaşı yolcu olarak bulunan Onur Berat Deniz, yaralandı.



    Olay yerine gelen Onur Berat Deniz'in babası, oğlunun öldüğünü düşünerek fenalık geçirdi. Korku dolu anlar yaşayan baba, oğlunun ölmediğini öğrenince rahatladı.



    Motosikletin çarptığı aracın sürücüsü, köprünün karşı şeridinde intihar girişiminde bulunan kadına yardım amacıyla durduğunu söyledi.



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    Haberler Yaşam Antalya'da motosikletli gençler kaza yaptı: Oğlunun öldüğünü zanneden baba büyük korku yaşadı