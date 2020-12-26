1 kilogramını elde etmek için çiçeğinde 110 bin ila 165 bin arası toplanması gereken baharat hangisidir sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: 1 kilogramını elde etmek için çiçeğinde 110 bin ila 165 bin arası toplanması gereken baharat hangisidir?

A: Safran

B: Karabiber

C: Kimyon

D: Zerdeçal

Doğru cevap: A: Safran