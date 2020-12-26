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    • 26.12.2020 23:35
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    1 kilogramını elde etmek için çiçeğinde 110 bin ila 165 bin arası toplanması gereken baharat hangisidir?

    1 kilogramını elde etmek için çiçeğinde 110 bin ila 165 bin arası toplanması gereken baharat hangisidir sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    1 kilogramını elde etmek için çiçeğinde 110 bin ila 165 bin arası toplanması gereken baharat hangisidir sorusunun yanıtı Kim Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: 1 kilogramını elde etmek için çiçeğinde 110 bin ila 165 bin arası toplanması gereken baharat hangisidir?

    A: Safran

    B: Karabiber

    C: Kimyon

    D: Zerdeçal

    Doğru cevap: A: Safran

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    Haberler Yaşam 1 kilogramını elde etmek için çiçeğinde 110 bin ila 165 bin arası toplanması gereken baharat hangisidir?