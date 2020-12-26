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    • 27.12.2020 00:22
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    'da otomobile bağladığı köpeğe görüntüleri da yayımlanan cani yakalandı

    'da otomobile bağladığı köpeğe koşturarak ettiği görüntüleri da yayımlanan şüpheli yakalandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü söz konusu şahsın yakalandığının belirterek, "Daima minik dostlarımızın yanındayız" açıklamasında bulundu.

    AA
    Köpeğe eziyet eden kişi yakalandı

    Merkez Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde otomobilin ön kapısına bağlanan köpeğin koşturulma görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

    Köpeğin hareket halindeki otomobile yetişmeye çalışmasının ve zaman zaman düşerek sürüklenmesinin yer aldığı tepki çeken görüntüler üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

    Görüntülerdeki otomobili tespit eden ekipler, şüphelinin E.H. olduğunu belirledi.

    Zanlı ekiplerce yakalandı.

    Antalya Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bir köpeğin araca bağlı bir şekilde koşturulduğu görüntüler üzerine ekiplerimizce yapılan araştırmalar neticesinde olaydaki araç sürücüsü tespit edilmiş ve şahıs yakalanmıştır. Daima minik dostlarımızın yanındayız." ifadelerine yer verildi.

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