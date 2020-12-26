Antalya Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bir köpeğin araca bağlı bir şekilde koşturulduğu görüntüler üzerine ekiplerimizce yapılan araştırmalar neticesinde olaydaki araç sürücüsü tespit edilmiş ve şahıs yakalanmıştır. Daima minik dostlarımızın yanındayız." ifadelerine yer verildi.

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