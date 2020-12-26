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    • 26.12.2020 21:31
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    Isparta yöresine ait hangi adda bir tatlı vardır? Derdimi alan, aklımda kalan, kalbimi çalan, gönlümü çelen...

    Isparta yöresine ait hangi adda bir tatlı vardır sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    Isparta yöresine ait hangi adda bir tatlı vardır?

    Isparta yöresine ait hangi adda bir tatlı vardır sorusunun yanıtı Kim Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Isparta yöresine ait hangi adda bir tatlı vardır?

    A: Derdimi alan

    B: Aklımda kalan

    C: Kalbimi çalan

    D: Gönlümü çelen

    Doğru cevap: A: Derdimi alan

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    Haberler Yaşam Isparta yöresine ait hangi adda bir tatlı vardır? Derdimi alan, aklımda kalan, kalbimi çalan, gönlümü çelen...