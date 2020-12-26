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    • 26.12.2020 21:00
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    Olumsuz hava şartları seferlerini vurdu: ve 'ya yarınki tüm seferler iptal edildi

    Son dakika haberi... 'de yarın olumsuz hava şartlarının beklenmesi nedeniyle - Kabatepe ve - Geyikli arasında yapılması planlanan tüm seferleri iptal edildi. İşte detaylar...

    Feribot seferlerine fırtına engeli!

    Olumsuz hava şartları seferlerini vurdu.

    Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey 'nde olumsuz hava şartları beklenmesi nedeniyle yarın -Kabatepe ve -Geyikli hattındaki tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

    YAPILMAYACAK SEFERLER
    Buna göre; Gökçeada-Kabatepe hattında, Gökçeada'dan 08.00 ve 16.00, Kabatepe'den ise 10.00 ve 18.00 seferleri yapılmayacak.
    Bozcaada-Geyikli hattında ise, Geyikli'den 09.00-18.00 ile Bozcaada'dan 16.00 seferleri yapılmayacak.

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    Haberler Yaşam Olumsuz hava şartları feribot seferlerini vurdu: Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki tüm seferler iptal edildi