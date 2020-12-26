2012 İrlanda doğumlu olan Katie Elliot, ikizi Amy Elliot'tan ne kadar sonra dünyaya gelmiştir sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: 2012 İrlanda doğumlu olan Katie Elliot, ikizi Amy Elliot'tan ne kadar sonra dünyaya gelmiştir?

A: 87 dakika

B: 87 saat

C: 87 gün

D: 87 hafta

Doğru cevap: C: 87 gün