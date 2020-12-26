Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 26.12.2020 22:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.12.2020 23:15
    ABONE OL

    2012 İrlanda doğumlu olan , ikizi 'tan ne kadar sonra dünyaya gelmiştir?

    2012 İrlanda doğumlu olan , ikizi 'tan ne kadar sonra dünyaya gelmiştir sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    2012 İrlanda doğumlu olan , ikizi 'tan ne kadar sonra dünyaya gelmiştir sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: 2012 İrlanda doğumlu olan Katie Elliot, ikizi Amy Elliot'tan ne kadar sonra dünyaya gelmiştir?

    A: 87 dakika

    B: 87 saat

    C: 87 gün

    D: 87 hafta

    Doğru cevap: C: 87 gün

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam 2012 İrlanda doğumlu olan Katie Elliot, ikizi Amy Elliot'tan ne kadar sonra dünyaya gelmiştir?