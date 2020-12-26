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    • 27.12.2020 01:42
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    Hastanede 30 yıldan fazla görev yapan Bekçi koronavirüs nedeniyle vefat etti

    Üniversitesi Cerrahpaşa 'nde bekçi olarak çalışan 57 yaşındaki koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Görevi başındayken koronavirüse yakalanan Ünlü, yaklaşık 2 aydır hastanesinde tedavi gördüğü bildirildi. İşte detaylar...

    İHA
    Cerrahpaşa bekçisi koronavirüse yenildi

    İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'nde bekçi olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Recep Ünlü görevi başındayken koronavirüse yakalandı.

    İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA MESAJ PAYLAŞTI

    Yaklaşık 2 aydır koronavirüs tedavisi gören Ünlü, 15 gün önce kaldırıldığı yoğun bakım servisinde yapılan müdahalelere kurtarılamadı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığı mesajı yayınladı. Yerlikaya, "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane Polis noktasında, 30 yıldan fazla görev yapan Bekçi Receb Ünlü'yü Covid-19 nedeniyle kaybettik. Receb Ünlü kardeşimize Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesi, yakınları ve Emniyet Teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

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    Haberler Yaşam Hastanede 30 yıldan fazla görev yapan Bekçi Recep Ünlü koronavirüs nedeniyle vefat etti