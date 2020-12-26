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    • 27.12.2020 06:01
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    • 27.12.2020 06:01
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    'da acı olay! Denize düştü hayatını kaybetti

    'da bulunan termik santral inşaatında iskeleden denize düşen işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İşçinin cansız bedeni Ceyhan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    DHA
    Adana'da acı olay! Denize düştü hayatını kaybetti

    'nın Yumurtalık ilçesinde, termik santrali inşaatının iskelesinden denize düşen işçi Şuayip Eren, hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde inşaatı devam eden termik santralinin iskelesinde meydana geldi. İddiaya göre, termik santrali personeli olduğu öğrenilen Şuayip Eren, dengesini kaybederek denize düştü. Çevredeki güvenlik ve sağlık personelince sudan çıkarılan işçiye ilk müdahale nöbetçi doktor tarafından yapıldı.

    Şirkete ait ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şuayip Eren, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şuayip Eren'in cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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