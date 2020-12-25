Kayseri'de iki husumetlinin kavgasında bir kişi yanlışlıkla kendisini silahla vurdu.
İKİ HUSUMETLİ YOLDA KARŞILAŞTI
Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali U. eşiyle birlikte evine gittiği sırada ismi henüz öğrenilemeyen husumetlisi ile karşılaştı. İkili arasında yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü.
KENDİSİNİ VURDU
Ali U., belinden çıkardığı tabancayı husumetlisine doğrulttuğu sırada eşinin araya girmesiyle kazara kendini sağ bacağından yaraladı.
Ali U.'nun husumetlisi kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.