Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 25.12.2020 23:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.12.2020 23:56
    ABONE OL

    'de bir şahıs kavga sırasında kendisini la vurdu

    'de iki husumetlinin kavgasında bir kişi yanlışlıkla kendisini la vurdu. Eşiyle birlikte evine giden şahıs yolda ismi henüz öğrenilemeyen husumetlisi ile karşılaştı. İkili arasında yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü. Ali U., belinden çıkardığı tabancayı husumetlisine doğrulttuğu sırada eşinin araya girmesiyle kazara kendini vurdu.

    DHA
    Kavgada kendisini vurdu

    Kayseri'de iki husumetlinin kavgasında bir kişi yanlışlıkla kendisini silahla vurdu.

    İKİ HUSUMETLİ YOLDA KARŞILAŞTI
    Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali U. eşiyle birlikte evine gittiği sırada ismi henüz öğrenilemeyen husumetlisi ile karşılaştı. İkili arasında yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü.

    KENDİSİNİ VURDU
    Ali U., belinden çıkardığı tabancayı husumetlisine doğrulttuğu sırada eşinin araya girmesiyle kazara kendini sağ bacağından yaraladı.

    Ali U.'nun husumetlisi kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine gelen ekipler yaralıyı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

    Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Kayseri'de bir şahıs kavga sırasında kendisini silahla vurdu