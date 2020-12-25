Kayseri'de iki husumetlinin kavgasında bir kişi yanlışlıkla kendisini silahla vurdu.

İKİ HUSUMETLİ YOLDA KARŞILAŞTI

Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali U. eşiyle birlikte evine gittiği sırada ismi henüz öğrenilemeyen husumetlisi ile karşılaştı. İkili arasında yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü.