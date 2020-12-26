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    | Bu illerde yaşayanlar dikkat! den son dakika fırtına uyarısı | 27 Aralık 2020 Pazar

    Son dakika tahminleri Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan tahminlerde özellikle Ege kıyıları için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Yurdun genelinde güneşli havanın hakim olacağı bildirildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte ...

    Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteorolojiden fırtına uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artması, özellikle batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenmektedir.

    RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Ege'nin kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    TÜRKİYE GENELİNDE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BALIKESİR °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

    EDİRNE °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    İSTANBUL °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KOCAELİ °C, 19°C
    Parçalı bulutlu

    EGE
    Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 12°C
    Parçalı bulutlu

    DENİZLİ °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İZMİR °C, 17°C
    Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

    MANİSA °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

    AKDENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Sabah ve gece saatlerinde Göller yöresinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

    ADANA °C, 18°C
    Az bulutlu

    ANTALYA °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    HATAY °C, 14°C
    Az bulutlu

    ISPARTA °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    ANKARA °C, 13°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 11°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA °C, 11°C
    Parçalı ve az bulutlu

    YOZGAT °C, 9°C
    Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

    BOLU °C, 13°C
    Parçalı bulutlu

    DÜZCE °C, 17°C
    Parçalı bulutlu

    KASTAMONU °C, 12°C
    Parçalı bulutlu

    ZONGULDAK °C, 17°C
    Parçalı bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi birlikte bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    GÜMÜŞHANE °C, 6°C
    Parçalı ve az bulutlu

    RİZE °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SAMSUN °C, 19°C
    Parçalı ve az bulutlu

    TRABZON °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DOĞU ANADOLU
    Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    ERZURUM °C, -3°C
    Az bulutlu

    KARS °C, -5°C
    Az bulutlu

    MALATYA °C, 6°C
    Az bulutlu

    VAN °C, 3°C
    Az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 10°C
    Az bulutlu

    GAZİANTEP °C, 10°C
    Az bulutlu

    SİİRT °C, 11°C
    Az bulutlu

    ŞANLIURFA °C, 13°C
    Az bulutlu

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    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteorolojiden son dakika fırtına uyarısı | 27 Aralık 2020 Pazar