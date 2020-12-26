Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artması, özellikle batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenmektedir.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Ege'nin kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
TÜRKİYE GENELİNDE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Sabah ve gece saatlerinde Göller yöresinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 14°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi birlikte bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
GÜMÜŞHANE °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, -3°C
Az bulutlu
KARS °C, -5°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 6°C
Az bulutlu
VAN °C, 3°C
Az bulutlu