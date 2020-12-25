Bina sakinlerinden Tuncay Koç, "Binanın dördüncü katında yangın çıktı. Yaşlı bir bayan vardı. Çok güzel bir kedisi vardı. Kedi dumandan zehirlendi. İtfaiyedeki arkadaşlar suni teneffüs yaptı. Ellerinden geleni yaptılar. 15 dakika uğraştılar. Ama hayvanı kurtaramadılar. Biz de üzgünüz. Kedi haricinde kimseye bir şey olmadı" dedi.







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