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    • 25.12.2020 10:13
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    • 25.12.2020 10:23
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    SON DAKİKA: 'da ünlü profesörün tacizine uğrayan : Psikolojim bozuldu

    Son dakika: 'ta özel bir hastanede ünlü profesör R.S.'ye muayene olan 37 yaşındaki D.B. profesörün tacizine uğradı. Doktor, çıplak elle kadın sporcunun göğsünü ellerken daha sonra profesör hakkında şikayetçi oldu.

    Ünlü profesör, kadın sporcuyu taciz etti

    Sabah'ın haberine göre; İstanbul'da özel bir hastaneye giderek tedavi olmak isteyen sporcu kadın kendisini muayene eden ünlü bir doktorun tacizine uğradığını iddia etti. Cinsel istismara maruz kaldığı gerekçesiyle savcılığa başvuran mağdur kadın ünlü kadın hastalıkları uzmanından şikâyetçi oldu. Mağdur sporcu kadın "Taciz içerikli yaklaşımlarla karşılaştım. O sırada nefes alışverişi hızlandı. Anlayınca hemen kıyafetlerimi giyerek ayrıldım. Saatlerce ağladım. Psikolojik travma yaşadım" dedi.

    İstanbul'da özel bir hastaneye giderek tedavi olmak isteyen sporcu kadın kendisini muayene eden ünlü bir profesörün tacizine uğradığını iddia etti. 37 yaşındaki D.B., isimli kadın geçtiğimiz günlerde İstanbul Beşiktaş'ta bulunan özel bir hastaneye gitti.

    Kadınsal bir rahatsızlığı bulunan genç kadın ünlü Profesör R.S.'ye başvurdu. D.B., muayene için sedyeye geçtiğinde iddiaya göre doktor genç kadının vücut dokunulmazlığını ihlal edip taciz içerikli yaklaşımlarda bulunmaya başladı.

    TACİZDEN SONRA HAYATI KARARDI
    Başına gelenlerin ilk etapta tedavi amacıyla yapıldığını düşünen genç kadın doktorun nefes alışverişinin hızlanması ve cinsel amaçlı hareketlerde bulunduğunu anlaması üzerine kıyafetlerini giyinerek ayrıldı. Eve gittiğinde saatlerce ağlayan genç kadın psikolojik tramvayı üzerinden atamayarak geceleri uyku düzensizliği yaşadı.

    DOKTORUN TACİZİNİ İHBAR ETTİ
    Tacizin üzerinden birkaç gün geçtikten sonra polis merkezine giderek şikayetçi olan D.B., ünlü profesörden şikayetçi oldu.

    Sporcu olduğunu belirten genç kadını ihbarı sonrası ifadesine başvurulan Doktor R.S., muayene sırasında hareketlerinin yanlış anlaşıldığını hastanın göğsündeki ağrıyı tespit etmek için kitle olup olmadığını çıplak elle gerçekleştirdiğini belirtti. Şikâyetin ardından olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
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    Haberler Yaşam SON DAKİKA: İstanbul'da ünlü profesörün tacizine uğrayan kadın sporcu: Psikolojim bozuldu