Sabah'ın haberine göre; İstanbul'da özel bir hastaneye giderek tedavi olmak isteyen sporcu kadın kendisini muayene eden ünlü bir doktorun tacizine uğradığını iddia etti. Cinsel istismara maruz kaldığı gerekçesiyle savcılığa başvuran mağdur kadın ünlü kadın hastalıkları uzmanından şikâyetçi oldu. Mağdur sporcu kadın "Taciz içerikli yaklaşımlarla karşılaştım. O sırada nefes alışverişi hızlandı. Anlayınca hemen kıyafetlerimi giyerek ayrıldım. Saatlerce ağladım. Psikolojik travma yaşadım" dedi.