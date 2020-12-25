Esenyurt'ta trafiği kilitleyen kaza! Araç hurdaya döndü





Kaza, saat 15.00 sıralarında Esenyurt Haramidere TEM bağlantı yolu Başakşehir istikametinde meydana gedi. Alınan bilgiye göre, İbrahim Bingan, 01 L 0614 plakalı TIR'ı arıza sebebiyle en sağ şeride çekti. Bu sırada Suat Ege'nin kontrolündeki 34 UYE 44 plakalı panelvan araç, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Sürücü Suat Ege çarpmanın şiddetiyle panelvanın aracın içinde sıkışırken, kazayı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.