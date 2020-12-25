1940'ta da 'üreme çifti' olmaları amacıyla ABD'ye getirilen ilk pandaların ikisinin de erkek olduğu daha sonra anlaşılmıştı. Benzer bir olay yine 1941 yılında, Bronx Hayvanat Bahçesi'nde yaşandı; Pan-dee ve Pan-dah ikilisinin de dişi olduğu daha sonra ortaya çıkmıştı.