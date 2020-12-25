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    • Yaşam
    • 25.12.2020 13:09
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    • 25.12.2020 13:17
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    'da kan donduran vahşet! Öldürüp battaniyeye sardılar

    'da geçtiğimiz günlerde kan donduran bir vahşet yaşandı. Pakistan uyruklu bir kişiyi öldürdükten sonra battaniyeye sararak Edirne'ye götürdüğü belirlenen şüpheliler kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

    'da Pakistan uyruklu S.A.'yı öldürdükten sonra battaniyeye sarıp Edirne'ye götürdüğü belirlenen şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Cesedin battaniyeye sarılıp taşınma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 4 Aralık 2020 tarihinde Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

    Pakistan uyruklu olduğu belirlenen S.A. henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yine kendisi gibi Pakistan uyruklu olduğu tespit edilen İ.A. ve İ.B. tarafından öldürüldü. in ardından polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, S.A. öldürüldükten sonra battaniyeye sarılarak İ.A ve İ.B tarafından araca yüklenip Edirne'ye götürüldüğü tespit edildi. 19 Aralık 2020 tarihinde Edirne İl Jandarma ekipleri tarafından S.A'ya ait olduğu belirlenen ceset bırakıldığı yerde bulundu.

    Cesedin Edirne'de bulunmasının ardından Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerinin geniş kapsamlı çalışma yaptı. Polis, S.A.'yı öldürüp Edirne'ye taşıdığını belirlediği İ.A. ve İ.B'yi yine cinayetin işlendiği mahallede farklı bir adreste bulunduklarını tespit etti. 23 Aralık 2020 tarihinde düzenlenen baskında 2 şüpheli gözaltına aldı. Polis ekipleri tarafından yakalanan yabancı uyruklu kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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    Haberler Yaşam Bayrampaşa'da kan donduran vahşet! Öldürüp battaniyeye sardılar