Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 25.12.2020 12:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.12.2020 12:55
    ABONE OL

    ABD'nin Florida eyaletinde halk gökten iguana yağmasına karşı uyarıldı

    ABD son yılların en soğuk kışını geçiriyor. Bu soğuk iklime alışık olmayan iguanalar ise hava durumundan olumsuz etkilenebiliyor. Yetkililer ise ağaçlardan düşen iguanalara karşı vatandaşları uyardı.

    Orada halk uyarıldı! Gökten iguana yağabilir

    ABD'nin deniz, kum ve güneşi ile ünlü güney eyaleti Florida'nın şehirlerinde çok sayıda iguana insanlarla aynı ortamı paylaşıyor.



    Soğuk kanlı hayvanlar olan iguanalar çok düşük sıcaklıklarda yaşamsal fonksiyonlarını devam ettirebilmek için uykuya dalıyor.

    Ağaçlara yuva yapan iguanalar uykuya daldıklarında ağaçlardan yere düşüp yoldan geçen insanları yaralayabiliyor.



    İnsanlar için tehlikeli veya saldırgan olmayan iguanalar, süs bitkilerine zarar verirler ve uzun tüneller kazabilirler.

    1,5 metre uzunluğa ve yaklaşık 9 kilogram ağırlığa sahip olabilirler.

    Bu yönüyle yetkililerin yaptığı "iguana yağışı uyarısı" ciddiye alınması gereken bir uyarı gibi görünüyor.

    AĞAÇTAN DÜŞEN İGUANALARI YİYORLAR

    Bu durumu para kaynağına dönüştürenler de var. Bazı sosyal medya platformlarında "ağaç tavuğu" adıyla iguanaların yiyecek olarak satışa çıkarıldığı görülüyor.



    Öte yandan, Florida Üniversitesi Gıda ve Tarım Bilimleri Enstitüsü de iguana tacos da dahil olmak üzere bir dizi iguana tarifi sunuyor.

    İguanaların Orta Amerika ve Karayipler'in bazı bölgelerinde avlandığı biliniyor.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam ABD'nin Florida eyaletinde halk gökten iguana yağmasına karşı uyarıldı