İntiharı engellemek istedi kazaya neden oldu! Oğlunu yerde gören baba sinir krizi geçirdi

Mehmet Diyar İnaç, Side'den Manavgat'a gelirken, köprünün korkuluklarında bir kadının intihar girişiminde bulunduğunu, seslenmelerine rağmen umursamadığını belirterek, "Hemen 112'yi arayarak durumu bildirdim. Sonra yolun karşı şeridinden dönüp geldim ve aracımı yolun sağına park ettim. Kadını intihardan vazgeçirmeye çalıştım. Polis arkadaşlar da geldi ve kadını ikna edip olduğu yerden aldık. Tam kadını kurtardığımız sırada 'güm' diye bir ses geldi. Motosikletin aracıma arkadan çarptığını ve motosikletle birlikte 2 kişinin yere savrulduğunu gördüm. Allah'tan can kaybı olmadı. Arkadaşlara geçmiş olsun diliyorum" dedi.

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