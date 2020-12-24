Konya'da şoke eden olay! Uydu görüntüleriyle tespit edildi





'OBRUK BELLİ BİR ENGELDEN DOLAYI TIKANMIŞ'

Obruğun oluşması sırasında bir engel tarafından oluşumunu tamamlayamadığını söyleyen araştırma görevlisi Berkant Coşkuner de, "İnceleme yaptığımız bölge, bir kırık hattı boyunca 180 tane obruk içermekte. Bu obrukların bazıları binlerce yıl önce oluşmakta olup, bazıları yeni oluşmuş hatta oluşmaya devam eden obruk gruplarımızın sayısı oldukça fazla. Bu obruğumuz ise yarıkları halen oluşmakta ve karayolunu da deforme etmekte. Bu obruk, burada bulunan özellikle karayolunu veya etrafta bulunan yaylaları tehlike altında bırakmaktadır. Bu obruk belli bir engelden dolayı tıkanmış ve tamamen çökmemiştir. Bunun belirlenmesi, derinliğin ne kadar devam ettiğini, obruğun hareketine devam edip etmeyeceğini ileride yapılacak jeofizik çalışmalar sonucunda ortaya konulacaktır" diye konuştu.