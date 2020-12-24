





Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi minibüste sıkışan şoförü sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralı sürücü ve minibüste bulunan iki kişi sedyeye alınarak hastaneye kaldırıldı.

