Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 24.12.2020 08:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.12.2020 09:32
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Kağıthane'de feci : Minibüs hafriyat kamyonuna arkadan çarptı

    Son dakika haberine göre, İstanbul Bağlantı yolunda servis minibüsü hafriyat kamyonu arkadan çarptı. Minibüs sürücüsü araç içinde sıkışırken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste bulunan 2 kişi de yaralandı.

    DHA


    Okmeydanı TEM Bağlantı yolunda servis minibüsü hafriyat kamyonu arkadan çarptı. Araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


    Kazada yaralanan üç kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, Okmeydanı TEM Bağlantı Yolu'nda saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nedim Bıyık'ın kullandığı minibüs, yol kenarında park halinde bulunan hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.



    Çarpmanın etkisiyle minibüsün ön bölümü hafriyat kamyonunun altına girdi. Kazada minibüs şoförü Nedim Bıyık araç içerisinde sıkışırken, minibüste bulunan iki kişi de yaralandı.




    Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi minibüste sıkışan şoförü sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralı sürücü ve minibüste bulunan iki kişi sedyeye alınarak hastaneye kaldırıldı.

    Kaza nedeniyle Okmeydanı'ndan TEM istikametine uzun araç kuyrukları oluştu. Hafriyat kamyonu şoförü aracı arıza yaptığı için yola su bidonları koyarak önlem aldıktan sonra tamirci çağırmaya gittiği öğrenildi. Kaza yapan minibüsün kaldırılması için çalışmalar sürüyor.




    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam SON DAKİKA: Kağıthane'de feci kaza: Minibüs hafriyat kamyonuna arkadan çarptı