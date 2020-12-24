Boşanma davasına bu araçla geldi! Gören telefona sarıldı





Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda maden işçisi olarak çalışan Serkan Tepebaşı, 10 yıl önce Sevim Tepebaşı ile dünya evine girdi. Çiftin bu evlilikten 2 çocuğu dünyaya geldi. İddialara göre çiftin arasında başlayan tartışmalar büyüyünce karı koca boşanmaya karar verdi. Maden işçisi Serkan Tepebaşı, pamuk ipliğinde evliliğini sürdürmeye çalıştığını ancak eşinin geçen Haziran ayında evi terk ettiğini öne sürdü. Bunun üzerine maden işçisi, boşanmak için işlemleri başlattı. Zonguldak Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada çift tek celsede boşandı. Aracını gelin arabası gibi süsleyen maden işçisi arka camına da "Asıl evlenen evde kalır boşanıyorum çok mutluyum" diye yazdırdı.





Adliye önüne gelen vatandaşlar ise gelin aracını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Adliye önünde aracı gören Erdal Çavuş isimli vatandaş "Arkadaki yazıyı okumayınca düğünde olay çıktı direk buraya geldiler sandım. Yazıda boşanıyorum çok mutlu yazıyor. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Videosunu çekip arkadaşlarıma göstereceğim. Keşke boşanma olmasa yuvalar dağılmasa" dedi.