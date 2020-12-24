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    • Yaşam
    • 24.12.2020 17:59
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    • 24.12.2020 17:59
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    Ardahan'da kar yağışı etkili oldu: Sürücülerin zincirsiz geçişine izin verilmiyor

    Ardahan'da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Posof kara yollarında buzlanmadan dolayı sürücülerin zincirsiz geçişine izin verilmiyor.

    Ardahan'da kar yağışı etkili oldu

    Ardahan'da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

    Kentte sabah yağan kar, akşam saatlerinde de etkisini gösterdi. Kar nedeniyle kısa sürede kent merkezi beyaza büründü.

    Kaldırım ve yolların yanı sıra park halindeki araçlar karla kaplandı.

    METEOROLOJİ'DEN UYARI
    yetkilileri, kar yağışının gece aralıklarla etkisini sürdüreceğini belirterek, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşlardan tedbirli ve dikkatli olmalarını istedi.

    GEÇİŞLERE İZİN VERİLMİYOR!
    Öte yandan, Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Posof kara yollarını kullanacak sürücülerin, yoğunlaşan karla birlikte oluşan buzlanmadan dolayı zincirsiz geçişine izin verilmiyor.

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