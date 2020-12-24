Sadiye Servet G'ye ise 'hayvan bakım ve refahına uygun olmayan şartlar' nedeniyle hayvan başını 181 TL olmak üzere toplam 6 bin 516 lira para cezası uygulandı. Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce de Sadiye Servet G.'ye 13 bin 900 TL idari para cezası kesileceği öğrenildi.