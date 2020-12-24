



Sonrasında çok pişman olduğu için inandım ve ikinci bir şans vermemek gerektiğini öğretti bana. Konu her zaman için hep üçüncü kişilerdi. Çıkan tartışmaların sonucunda şiddet görüyordum. Aslında elle tutulur bir sebep yok. Gerçi şiddet için herhangi bir sebebe de ihtiyacınız yok. Şiddet hiçbir nedenle uygulanmamalı. Sonra affedip ikinci bir şans verdikten sonra dozu daha da artarak devam etti. Fakat ilişki bitmesine rağmen bazı tehditler aldım. Şu an yasal süreçteyiz ve uzaklaştırma kararı var" dedi.