ŞİŞLİ POLİSİ ERTESİ GÜN KISKIVRAK YAKALADI

Olayın ardından turist ailenin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çalışma başlattı. Şüphelilerin terk ettiği 34 ET 8898 plakalı otomobilin 6 harfinin siyah bant ile 8 yapıldığını tespit eden polis, şahısların eşkallerini belirleyerek kimliklerini tespit etti. Çalışmalara devam eden Şişli polisi, ertesi gün şahıslardan Gökhan S. ve Sevilay K.'yı ilçede, Seçkin A.'yı ise Kadıköy'de kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahıslar ifadelerinin alınarak adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.