Ölen kişilerin bıçak gösterip kendilerini polis olarak tanıttığını öne süren Oruç, "Ölenlerden biri sanki polis merkeziyle konuşur gibi 'Şahısları aldık, olay yerindeyiz' diye ifadeler kullanıyordu. Bu kişiyi elimle itmeye çalışırken bıçakla bana doğru hamle yaptığı sırada 'ya onlar, ya ben' diyerek silahı çıkarıp, rastgele ateş ettim." dedi.

SALDIRIYI BERTARAF ETMEK AMACIYLA

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın haksız saldırıyı bertaraf etmek amacıyla, o anki şartlara göre korku ve telaşa kapılarak Mesut Yürügel ile İbrahim Yörük'i silahla ateş ederek öldürdüğünü belirtti.

Yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet kararının bozulmasını isteyen savcı, sanığın tahliyesine karar verilmesini talep etti.