İncir uyutması

İncirleri sıcak suda yaklaşık 1 saat bekletip yumuşamalarını sağlayın. Daha sonra süzün ve küp doğrayıp bir tencereye alın. Üzerine süt ekleyip ocağa oturtun ve yumuşayana kadar kaynatın. Ocaktan almadan hemen önce tereyağı ve vanilya ekleyip ocaktan alın. Ilındıktan sonra blender yardımıyla püre haline getirin. Kaselere aktarıp soğutun. Hindistan cevizi ve Antep fıstığı ile süsleyin. Yanında cevizle birlikte servis yapın.
4 KİŞİLİK
10 adet kuru incir
1 çay bardağı süt
1 tatlı kaşığı tereyağı
1/2 çay kaşığı vanilya
Yeteri kadar sıcak su
ÜZERİ İÇİN
Hindistan cevizi, toz Antep fıstığı
SUNUMU İÇİN
Ceviz içi
ZAMANSIZ LEZZETLER/ EMİNE TUNADAN