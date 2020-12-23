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    İncir uyutması

    İncirleri sıcak suda yaklaşık 1 saat bekletip yumuşamalarını sağlayın. Daha sonra süzün ve küp doğrayıp bir tencereye alın. Üzerine süt ekleyip ocağa oturtun ve yumuşayana kadar kaynatın. Ocaktan almadan hemen önce tereyağı ve vanilya ekleyip ocaktan alın. Ilındıktan sonra blender yardımıyla püre haline getirin. Kaselere aktarıp soğutun. cevizi ve fıstığı ile süsleyin. Yanında cevizle birlikte servis yapın.

    İncir uyutması

    İncirleri sıcak suda yaklaşık 1 saat bekletip yumuşamalarını sağlayın. Daha sonra süzün ve küp doğrayıp bir tencereye alın. Üzerine süt ekleyip ocağa oturtun ve yumuşayana kadar kaynatın. Ocaktan almadan hemen önce tereyağı ve vanilya ekleyip ocaktan alın. Ilındıktan sonra blender yardımıyla püre haline getirin. Kaselere aktarıp soğutun. cevizi ve fıstığı ile süsleyin. Yanında cevizle birlikte servis yapın.

    4 KİŞİLİK
    10 adet kuru incir
    1 çay bardağı süt
    1 tatlı kaşığı tereyağı
    1/2 çay kaşığı vanilya
    Yeteri kadar sıcak su

    ÜZERİ İÇİN
    Hindistan cevizi, toz Antep fıstığı

    SUNUMU İÇİN
    Ceviz içi

    ZAMANSIZ LEZZETLER/ EMİNE TUNADAN

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