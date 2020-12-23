İncir uyutması

İncirleri sıcak suda yaklaşık 1 saat bekletip yumuşamalarını sağlayın. Daha sonra süzün ve küp doğrayıp bir tencereye alın. Üzerine süt ekleyip ocağa oturtun ve yumuşayana kadar kaynatın. Ocaktan almadan hemen önce tereyağı ve vanilya ekleyip ocaktan alın. Ilındıktan sonra blender yardımıyla püre haline getirin. Kaselere aktarıp soğutun. Hindistan cevizi ve Antep fıstığı ile süsleyin. Yanında cevizle birlikte servis yapın.

4 KİŞİLİK

10 adet kuru incir

1 çay bardağı süt

1 tatlı kaşığı tereyağı

1/2 çay kaşığı vanilya

Yeteri kadar sıcak su

ÜZERİ İÇİN

Hindistan cevizi, toz Antep fıstığı

SUNUMU İÇİN

Ceviz içi

ZAMANSIZ LEZZETLER/ EMİNE TUNADAN