Eşime güvenmiyorum

Eğer eşinize olan güveninizi kaybettiyseniz, büyük bir problemle karşı karşıyasınız demektir. Hayatınızdaki kişiye sonuna kadar güvenmeniz çok önemli. Bu iki taraf için de geçerli. Belki hayatın yoğunluğu belki de uyumsuzluk ya da bir yanlışın ortaya çıkması güvensizliğe neden olabilir. Bunu aşmak da kolay olmaz. Ancak terapilerde gözlemlediğim kadarıyla ilişkide güveni kazanmak pek kolay değil.

Çünkü kişi sürekli sorgulama hissedecek. Bu da yeni sıkıntıları ortaya çıkartacak. Kişilere ikinci şansın verilmesinin çok önemli olduğundan yanayım. Tabii bu sonsuz kredili olmayacak. Güven kaybını yaratan kişi attığı adımları ölçecek. Aldığı kararların sonuçlarına katlanacak. Tabii güvenini kaybeden ve büyük hayal kırıklığa uğrayan kişi de çabalayacak. Eğer eskisi gibi mutlu birliktelik isteniyorsa. Güven bunalımını başarıyla çözen çiftler gördüm. Hatta bu ders oldu ve daha mutlu olanları da biliyorum. İkinci kez yaşanan güven probleminin sonuçları ise ağır. Çiftler genelde ayrılma eşiğine geliyorlar. Ayrılmayı tercih etmeyenler ise yeni bir hayat kurmaya güçleri olmadığı için sessiz kalıyorlar. Tabii bu onları daha da mutsuz ediyor.

İLİŞKİ TERAPİSTİ/ MARY G. BARRET