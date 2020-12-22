Ananas, kuruyemiş ve diğer ürünleri alıp gittiler. Önceden de böyle olaylar yaşanmıştı ama ihtiyacı kadar bir iki tane alıyorlar. Biz onları helal ediyoruz zaten. Brandaya zarar verip malları yere dökmüş ve bilerek 3'er tane alıp fiyatı yüksek ürünleri götürmüş. Bunu insan helal edemiyor maalesef.