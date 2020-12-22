Şişli'de polis merkezi önünde silahlı saldırı olayı yaşandı.
Silahlı saldırgan olay yerinde yakalanırken, birisi kafasından bir diğeri karnından yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı.
KURYELER KAVGA ETTİ
Olay, saat 17.00 sıralarında Şişli'de meydana geldi.
İki farklı kurye firması çalışanları bir süre önce bilinmeyen nedenle kavga etti. Taraflardan birine mensup iki kişi karakola giderek, şikayetçi oldu.
KARAKOL ÇIKIŞINDA SALDIRDILAR
2 kişi karakol çıkışında husumetli oldukları diğer taraftan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.