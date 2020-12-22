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    • Yaşam
    • 22.12.2020 18:29
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    • 22.12.2020 18:33
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    'de nin önünde ! 2 yaralı...

    Son dakika haberi... 'de önünde olayı yaşandı.Polis merkezine şikayette bulunduktan sonra dışarıya çıkan motosikletli kuryeler husumetli olduğu şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda 2 kişi yaralandı. Saldırgan gözaltına alındı.

    DHA
    Polis merkezinin önünde silahlı saldırı!

    Şişli'de polis merkezi önünde silahlı saldırı olayı yaşandı.

    Silahlı saldırgan olay yerinde yakalanırken, birisi kafasından bir diğeri karnından yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı.

    KURYELER KAVGA ETTİ
    Olay, saat 17.00 sıralarında Şişli'de meydana geldi.

    İki farklı kurye firması çalışanları bir süre önce bilinmeyen nedenle kavga etti. Taraflardan birine mensup iki kişi karakola giderek, şikayetçi oldu.

    KARAKOL ÇIKIŞINDA SALDIRDILAR
    2 kişi karakol çıkışında husumetli oldukları diğer taraftan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

    Saldırgan burada etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı.

    Biri karnından diğeri ise kafasından yaralanan iki kişi ambulansa konularak, en yakın hastaneye kaldırıldı.

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