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    • Yaşam
    • 22.12.2020 17:34
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    • 22.12.2020 17:43
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    Boğazına bıçak dayadığı Rus Anna'ya cinsel saldırıda bulunarak eden şüphelinin sonu

    'da Rus kadın e de bulunduktan sonra cep telefonunu ve çantasını ettiği iddiasıyla jandarma tarafından yakalanan 22 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

    İHA
    Rus turiste önce cinsel saldırı sonra...

    Korkunç olay, geçen cuma günü saat 17.30 sıralarında Alanya'nın Seki Mahallesi'nde meydana geldi. Yaya olarak ilerleyen Rusya Uyruklu Anna R.'nin iddiaya göre yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir şüpheli, boğazına bıçak dayayıp, kesmekle tehdit etti. Daha sonra şüpheli, kadına cinsel tacizde bulunup, cep telefona ve çantasını gasp ederek olay yerinden hızla uzaklaştı.

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    İhbar üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Demirtaş Karakolu ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip yaparak şüphelinin H. Ö.(22) olduğunu belirledi.

    Tespit üzerine harekete geçen jandarma, şüpheliyi Demirtaş Mahallesi'nde plakası belirtilmeyen bir otomobille seyir halindeyken durdurarak yakaladı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H. Ö. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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    Haberler Yaşam Boğazına bıçak dayadığı Rus turist Anna'ya cinsel saldırıda bulunarak gasp eden şüphelinin sonu