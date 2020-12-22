Korkunç olay, geçen cuma günü saat 17.30 sıralarında Alanya'nın Seki Mahallesi'nde meydana geldi. Yaya olarak ilerleyen Rusya Uyruklu Anna R.'nin iddiaya göre yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir şüpheli, boğazına bıçak dayayıp, kesmekle tehdit etti. Daha sonra şüpheli, kadına cinsel tacizde bulunup, cep telefona ve çantasını gasp ederek olay yerinden hızla uzaklaştı.

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