"İÇLER ACISI BİR OLAY"

Mahalle sakini Recep Sert, "Polis ekipleri geldi. Çöpe çocuk atılmış. Bizim buralardan olduğuna ben inanmıyorum. Böyle bir şey olacağını sanmıyorum. Yabancı diye düşünüyorum. Yazık, günah, insanlık dışı bir olay. Sonuç itibariyle canlı bir bebek. Çöpe bırakılması nasıl bir insanlık, nasıl bir duygu ben düşünemiyorum. Çok acı bir olay aslında. 9 ay bir canlıyı karnında taşıyorsun. Üzüldük. Ölmüş diye duyduk. Yazık, günah. Vebali çok ağır ödeyemezler. Mahallemizde oldu. İçler acısı bir olay" dedi.