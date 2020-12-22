Yangının çıktığı apartman tahliye edilirken, itfaiye ekipleri de daireye girerek yangına müdahale etti. Yangın söndürüldükten sonra evde yapılan incelemede, Osman D.(24) doğalgaz borusunda asılı bulundu. Ceset üzerinde ve evde yapılan incelemede Osman D.'nin evi ateşe verdikten sonra kendisini astığını tespit etti. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen Osman D.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.