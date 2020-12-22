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    • 23.12.2020 00:08
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    Uzman doktor nedeniyle vefat etti

    Özel Anadolu Hastanesi’nde olarak görev yapan . , korona virüs mücadelesini kaybetti. Gök, gözyaşları arasında toprağa verildi.

    İHA
    Bir doktor daha!

    Kastamonu Özel Anadolu Hastanesi'nde Radyoloji uzmanı olarak görev yapan Uzman Dr. Vedat Gök, bir süre önce yakalandığını korona virüs nedeniyle çalıştığı hastanede tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ederken sağlık durumu ağırlaşan Dr. Gök, Ankara'ya sevk edildi.

    Ancak Dr. Vedat Gök, korona virüsüne karşı mücadeleyi kaybetti. Uzman Dr. Vedat Gök'ün cenazesi memleketi Zonguldak getirildi. Baba evinden helallik olan alınmasının ardından Uzman Dr. Vedat Gök'ün cenazesi 19 Mayıs Mahallesi mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

    Cenazeye, Cide Tabipler Odası Birliği Başkanı Dr Yusuf ÖZtür, Dr. Vedat Gök'ün mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı.

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