"HASTANEDE YATARKEN EVLENDİ"

Evliliğin gerçekleştiği tarihte Şişli Nüfus Müdürlüğü'nden babasının nüfus kayıt örneği alındığını, babasının aynı gece baş dönmesi, kusma, konuşma bozukluğu ve sağ beden yarısında güç kaybı şikâyeti ile Amerikan Hastanesi'ne kaldırıldığını söyledi. "Bu halde hastanede yatmakta olan babam nasıl Şişli Evlendirme Memurluğu'na müracaat edebilir? Babam hastanede ve koluna serum takılı olduğu halde doktor Sevinç Yaşar ve Artin Şirinpinar'ın tanıklığı ile evlenmiştir" diye konuştu.